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Общество

Более 400 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за полгода

435 976 пассажиров перевезли на скоростных электропоездах «Ласточка» через Псков за первые полгода 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Более 400 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за полгода. Фото: ПАИ

Из Пскова в Санкт-Петербург и обратно проехало 398 370 пассажиров. А по направлению из Пскова в Петрозаводск и обратно перевезли 37 606 человек.

В частности, за июнь на «Ласточке» смогли проехать 91 191 пассажир. Из них 10 177 из Пскова в Петрозаводск и обратно, а 81 014 из Пскова в Санкт-Петербург и обратно.

Ранее сообщалось, что запуск новой пары «Ласточек» между Псковом и Петербургом обсуждают региональные власти. Сейчас между Псковом и Северной столицей курсируют четыре пары.

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