«Наши девочки оказались сильнее» – тренер сборной Псковской области по стрельбе из лука подвёл итоги Кубка России

17:56, 02 августа 2024, ПАИ

Тренер сборной Псковской области по стрельбе из лука Виталий Андреев подвёл итоги Кубка России в Санкт-Петербурге. Напомним, что по итогам соревнований великолучанки Ника Снеткова, Александра Савенкова и Милана Мурзина заняли первое место в командном зачёте. В четвертьфинале великолучанки обыграли сборную Санкт-Петербурга, в полуфинале справились с московской командой, а в финале выиграли у сборной Забайкалья.

– За счёт чего удалось переиграть довольно сильную сборную Москвы в полуфинале?

– Настрой и мастерство прежде всего. С москвичками была очень сложная борьба, но наши девчонки оказались сильнее и точнее. Забайкалье тоже сильная команда, но в финале у них что-то пошло не так. Наши девчонки ещё более-менее держались, а у соперниц что-то посыпалось.

– Мало что получилось у наших девушек в индивидуальном зачёте. Почему?

– Это спорт, здесь нельзя ничего спрогнозировать со стопроцентной точностью. Были порывы ветра, которые нужно угадывать, но не получилось. У Миланы Мурзиной наблюдается прогресс – 13-е место на квалификации. У неё был небольшой спад. Нашли проблему, стали её решать. Она молодец, на этом старте уже поднялась гораздо выше, чем стреляла до этого. В командном полуфинале она даже была лидером, тянула всю команду, попала практически во все десятки.

– Владимир Фазанов всё ещё пока не нашёл себя. В чём причина такого выступления?

– Нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что он может выигрывать и побеждать. Этому тоже надо учиться. Илья Силаев молодец, он хорошо работает в техническом плане, но мешает психологический барьер. Очень ему хочется выполнить норматив мастера спорта международного класса.

– Почему не было мужской команды по блочному луку?

– Сергей Кузнецов проехал за счёт Российский федерации стрельбы из лука как судья. Не получилось у него стрелять и судить вместе. Но рассчитывали изначально, что у нас будет ещё и мужская команда по блочному луку.

– Наше представительство было ещё и в классическом луке, как оцените выступление спортсмена?

– Дмитрий Тарнаков мастер спорта. В прошлом и победитель Кубка России, и победитель первенства России, член молодёжной сборной страны. Но так получилось, что он до этих соревнований три года не стрелял. У него были пробелы, проблемы со здоровьем. За три года это его первые соревнования.

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