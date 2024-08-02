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Общество

Совет Федерации одобрил закон об участии РАН в экспертизе учебников

Совет Федерации (СФ) на заключительном пленарном заседании весенней сессии одобрил закон об обязательном участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников и учебных пособий, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову.

Закон закрепляет участие РАН в экспертизе учебников и пособий, проводимой Министерством просвещения РФ. Академики будут оценивать, способны ли школьники освоить материал в предложенном объёме, понять язык изложения, отметила Лилия Гумерова. Нововведение затронет программы начального, основного и среднего общего образования.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Ранее стала известна стоимость школьного набора к новому учебному году. Подробнее читайте здесь.

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