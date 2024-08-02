Опубликована карта площадок фестиваля «Железный град» в Изборске

21:13, 02 августа 2024, ПАИ

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» пройдет в Изборске 3 августа. Организаторы опубликовали карту основных площадок фестиваля.

Основная фестивальная площадка развернётся в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам маневров, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступление этно-фолк-группы Bee Celtic и мастер-классы по народным танцам.

«Мы не верим в прогнозы, но заранее подготовились. Обратите внимание, в случае дождя ристалище и концертная площадка будут перенесены на территорию за Никольским собором. Места для зрителей – на боевом ходу под крышей», – отметили организаторы.

Мероприятие платное.