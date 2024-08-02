Приуроченный ко Дню ВДВ автомотопробег прошёл в Пскове

22:40, 02 августа 2024, ПАИ

В Пскове состоялся автомотопробег, приуроченный ко Дню воздушно-десантных войск, сегодня, 2 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Участники проехали по центральным улицам города, а после проследовали до памятника 6-й роте в деревне Черёха, где возложили цветы.

О том, как прошло празднование в муниципалитетах Псковской области, читайте по ссылке.