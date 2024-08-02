Приуроченный ко Дню ВДВ автомотопробег прошёл в Пскове
В Пскове состоялся автомотопробег, приуроченный ко Дню воздушно-десантных войск, сегодня, 2 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Участники проехали по центральным улицам города, а после проследовали до памятника 6-й роте в деревне Черёха, где возложили цветы.
О том, как прошло празднование в муниципалитетах Псковской области, читайте по ссылке.
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