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Общество

День ВДВ отметили в районах Псковской области

День Воздушно-десантных войск отметили в районах Псковской области в пятницу, 2 августа. Мы собрали информацию о том, как прошло празднование в муниципалитетах региона.

В этот день в Невеле уже по традиции ветераны ВДВ с семьями прошли по улице Ленина и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Кроме того, десантники в тельняшках и беретах проехались с флагами по центральным улицам города.

  • День ВДВ отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День ВДВ отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День ВДВ отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День ВДВ отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День ВДВ отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День ВДВ отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • День ВДВ отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»

В Гдове сегодня все, кому близок праздник ВДВ, собрались на городской площади. Они также проехались колонной по центральной части города.

День ВДВ отметили в Гдове. Фото: газета «Гдовская заря»

Праздновали 2 августа и в Печорах. Здесь по традиции автоколонна бывших и действующих военнослужащих проехалась по основным улицам города.

  • День ВДВ в Печорах
    Фото: «Печорская правда»
  • День ВДВ в Печорах
    Фото: «Печорская правда»
  • День ВДВ в Печорах
    Фото: «Печорская правда»
  • День ВДВ в Печорах
    Фото: «Печорская правда»

Праздник отметили и в Пскове. В этот день гирлянды воинской славы и цветы возложили к подножию памятника воинам 6-й роты «Купол» в Черёхе. После этого в храме Александра Невского состоялся праздничный молебен.

В Пскове замечен велосипедист с флагом ВДВ. Фото: ПАИ

Также торжественное мероприятие прошло на плацу 76-й дивизии. Здесь военнослужащим вручили государственные награды и присвоили почётные наименования «гвардейские» двум батальонам военной части.

Кроме того, псковичи поздравили старейшего десантника России Георгия Давыдова с Днём ВДВ.

Поздравление губернатора Михаила Ведерникова с Днём ВДВ можно посмотреть по ссылке. Кроме того, военнослужащих поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

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