Кому стоит ограничить употребление арбуза, рассказала эксперт

12:00, 03 августа 2024, ПАИ

Людям с диабетом, болезнями почек и ЖКТ следует ограничить употребление арбуза, пишут «Известия» со ссылкой на доктора биологических наук Наталью Ефимочкину.

Арбуз лучше есть в качестве перекуса или десерта. Желательно съедать в течение суток не более 700-800 граммов арбуза, так как продукт является высокоуглеводным, хоть и низкокалорийным, предупредила эксперт.

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