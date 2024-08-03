Кому стоит ограничить употребление арбуза, рассказала эксперт
Людям с диабетом, болезнями почек и ЖКТ следует ограничить употребление арбуза, пишут «Известия» со ссылкой на доктора биологических наук Наталью Ефимочкину.
Арбуз лучше есть в качестве перекуса или десерта. Желательно съедать в течение суток не более 700-800 граммов арбуза, так как продукт является высокоуглеводным, хоть и низкокалорийным, предупредила эксперт.
Ранее псковичам рассказали, где нельзя покупать арбузы и дыни.
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