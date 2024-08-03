Грозы с усилением ветра прогнозируют в Псковской области 4 августа

16:12, 03 августа 2024, ПАИ

4 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днём в отдельных районах будет гроза, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы ветра 15–18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что в августе погодные условия над некоторыми районами Псковской области будут определяться исходя из чередующихся воздействий периферий циклонов и полей высокого давления. Именно такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон или чуть выше нормы в течение большей части месяца.