Супружеские пары наградили на празднике в честь 526-летия Струг Красных

17:21, 03 августа 2024, ПАИ

На празднике, посвященном 526-й годовщине первого упоминания Струг Красных в Новгородских писцовых книгах, наградили супружеские пары, пишет газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»









Медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков вручил семье Ильиных из деревни Лапино. Алексей Михайлович и Елена Ивановна Волковы вырастили двоих детей и имеют пятерых внуков. Супругам пожелали долгих и счастливых лет жизни. Юбиляров также поздравили председатель Стругокрасненского совета ветеранов Любовь Яковлева и председатель колхоза «Революция» Алла Кириллова. Именно в этом колхозе всю свою жизнь работал Алексей Михайлович.

Медали «За любовь и верность» были удостоены супруги Михаил Петрович и Валентина Викторовна Муштуковы, которые прожили в браке 48 лет. А с 25-летием супружеской жизни поздравили Сергея Анатольевича и Юлию Александровну Егоровых.

Кроме того, на празднике чествовали молодожёнов – Юлию и Антона Гультяевых, которые вступили в брак сегодня, 3 августа. Также на празднике поздравили многодетную пару – Викторию и Алексея Ивановых, которые прожили в браке 18 лет и вырастили пятерых детей.

Напомним, что сегодня, 3 августа, исполнилось 526 лет со дня первого упоминания о Стругах Красных в Новгородских писцовых книгах.