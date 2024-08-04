День железнодорожника отмечают в России
День железнодорожника отмечают в России сегодня, 4 июля, сообщает портал calend.ru. Его традиционно празднуют в первое воскресенье августа.
Этот день был учреждён в России в 1896 году. Празднования были приурочены ко дню рождения императора Николая I, который начал строительство железных дорог. Именно в период его правления построили первую прогулочную железную дорогу в Царское Село. Также была построена всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. После Октябрьской революции празднования прекратились, но потом возобновились вновь в 1936 году.
Сегодня проводятся различные торжественные мероприятия для всех работников железнодорожного транспорта. Кроме того, отмечаются их профессиональные заслуги и присуждаются награды.
Подробнее о том, как будут праздновать День города – День железнодорожника в Дно, можно прочесть здесь. О подготовленных праздничных мероприятиях рассказал глава Дновского района Михаил Шауркин.
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