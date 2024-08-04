До +27 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 5 августа

10:17, 04 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность с кратковременными дождями и грозами ожидается на территории Псковской области 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что в августе погодные условия в некоторых районах Псковской области будут определяться чередующимися воздействиями периферий циклонов и полей высокого давления. Именно такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон или чуть выше нормы в течение большей части месяца.