Вредные свойства гематогена назвала эксперт
В составе гематогена нет железа, которое может усваиваться организмом, также в нём много сахара, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмилу Сухорукову.
Гематоген не лучше любого кондитерского батончика, поскольку за счёт большого количества сахара в составе и отсутствия железа, которое легко усваивается, его можно считать десертом, заключила врач.
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