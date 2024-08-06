Вредные свойства гематогена назвала эксперт

08:28, 05 августа 2024, ПАИ

В составе гематогена нет железа, которое может усваиваться организмом, также в нём много сахара, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмилу Сухорукову.

Гематоген не лучше любого кондитерского батончика, поскольку за счёт большого количества сахара в составе и отсутствия железа, которое легко усваивается, его можно считать десертом, заключила врач.

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