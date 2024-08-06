Солнечная погода ждёт жителей СЗФО

10:39, 05 августа 2024, ПАИ

Солнечная погода ждёт жителей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

На погоде здесь скажется влияние антициклона, подчеркнули специалисты. В частности, будет преобладать солнечная погода. А на юге территории в отдельные дни возможно появление ливней и гроз. Температура воздуха будет от +20 до +25 градусов.

Ранее сообщалось, что в августе погодные условия в некоторых районах Псковской области будут определяться чередующимися воздействиями периферий циклонов и полей высокого давления. Именно такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон или чуть выше нормы в течение большей части месяца.