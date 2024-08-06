Солнечная погода ждёт жителей СЗФО
Солнечная погода ждёт жителей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».
На погоде здесь скажется влияние антициклона, подчеркнули специалисты. В частности, будет преобладать солнечная погода. А на юге территории в отдельные дни возможно появление ливней и гроз. Температура воздуха будет от +20 до +25 градусов.
Ранее сообщалось, что в августе погодные условия в некоторых районах Псковской области будут определяться чередующимися воздействиями периферий циклонов и полей высокого давления. Именно такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон или чуть выше нормы в течение большей части месяца.
Ещё два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании по программе ФКГС
Чем отличаются общественные помощники от членов Общественной палаты, объяснила Татьяна Кирилёнок