В Бежаницком районе проводят проверку по факту гибели мужчины в пруду

12:32, 05 августа 2024, ПАИ

Проверка по сообщению о гибели мужчины в пруду Городец проводится в Бежаницком районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

4 августа текущего года стало известно об обнаружении в пруду у деревни Завещевский Липовец тела мужчины с признаками утопления. По полученной информации, погибшим является местный житель, отправившийся 3 августа на рыбалку.

По материалу проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.