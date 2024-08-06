В Бежаницком районе проводят проверку по факту гибели мужчины в пруду
Проверка по сообщению о гибели мужчины в пруду Городец проводится в Бежаницком районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
4 августа текущего года стало известно об обнаружении в пруду у деревни Завещевский Липовец тела мужчины с признаками утопления. По полученной информации, погибшим является местный житель, отправившийся 3 августа на рыбалку.
По материалу проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.
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