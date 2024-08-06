До 90 тонн молока в сутки планируют производить на новой молочной ферме в Бежаницком районе

18:07, 05 августа 2024, ПАИ

До 90 тонн молока в сутки планируют производить на новой молочной ферме в Бежаницком районе, сообщил руководитель инвестиционного проекта животноводческого комплекса АО «Ударник» Алексей Лебедев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа.

В настоящее время на сельскохозяйственном предприятии АО «Ударник» производят 15 тонн молока в сутки, на ферме содержится 718 коров и около 700 голов молодняка, отметил гость радиоэфира.

«Сегодня хозяйство представлено дворами, которые были построены в 1950-е годы, они уже устарели. Нужно дальше развиваться, поэтому мы приняли решение пойти в проект по строительству нового животноводческого комплекса», – рассказал Алексей Лебедев.

Для реализации проекта привлечены инвестиции в размере 5 млрд рублей. Новый животноводческий комплекс молочного направления будет рассчитан более чем на 5 600 голов – 2 222 коровы и 3 443 молодняка, уточнил руководитель проекта. Для Псковской области это будет самая большая молочная ферма с доильным залом на 72 места. Подробнее читайте здесь.

Напомним, что Совет по инвестициям Псковской области, который прошёл под председательством губернатора Михаила Ведерникова, поддержал инвестиционные проекты более чем на 5,3 миллиарда рублей, в том числе проект по созданию крупного животноводческого комплекса у деревни Лющик в Бежаницком районе.