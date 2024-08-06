Туман прогнозируется во второй половине ночи и утром 6 августа по Псковской области
Жителей Псковской области предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении, прогнозируемом утром 6 августа. Сообщение поступило от ГУ МЧС России по Псковской области.
«Во второй половине ночи и утром 6 августа по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что переменная облачность ожидается в Псковской области 6 августа. Ночью местами, а днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
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