Туман прогнозируется во второй половине ночи и утром 6 августа по Псковской области

19:37, 05 августа 2024, ПАИ

Жителей Псковской области предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении, прогнозируемом утром 6 августа. Сообщение поступило от ГУ МЧС России по Псковской области.

«Во второй половине ночи и утром 6 августа по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что переменная облачность ожидается в Псковской области 6 августа. Ночью местами, а днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.