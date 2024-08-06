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Общество

Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам

Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

  • Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам
    Фото: газета «Порховский вестник»

Заместитель главы администрации района Наталья Бялькина торжественно поздравила супружеские пары с золотой свадьбой. Пятьдесят лет назад, 3 августа, в Порховском районе праздновали свадьбы сразу четыре пары молодожёнов: Николай и Надежда Алексеевы, Василий и Лариса Ивановы, Анатолий и Татьяна Ивановы, Анатолий и Валентина Петерковы.

Каждой супружеской паре вручили медаль «50 лет совместной жизни», которую в Год семьи учредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и букеты цветов.

Ранее сообщалось, что 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия совместной жизни. Фоторепортаж с мероприятия можно увидеть по ссылке.

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