Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам
Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам. Об этом пишет газета «Порховский вестник».
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
Заместитель главы администрации района Наталья Бялькина торжественно поздравила супружеские пары с золотой свадьбой. Пятьдесят лет назад, 3 августа, в Порховском районе праздновали свадьбы сразу четыре пары молодожёнов: Николай и Надежда Алексеевы, Василий и Лариса Ивановы, Анатолий и Татьяна Ивановы, Анатолий и Валентина Петерковы.
Каждой супружеской паре вручили медаль «50 лет совместной жизни», которую в Год семьи учредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и букеты цветов.
Ранее сообщалось, что 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия совместной жизни. Фоторепортаж с мероприятия можно увидеть по ссылке.
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