Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам

07:40, 06 августа 2024, ПАИ

Медали «50 лет совместной жизни» вручили сразу четырём порховским супружеским парам. Об этом пишет газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»









Заместитель главы администрации района Наталья Бялькина торжественно поздравила супружеские пары с золотой свадьбой. Пятьдесят лет назад, 3 августа, в Порховском районе праздновали свадьбы сразу четыре пары молодожёнов: Николай и Надежда Алексеевы, Василий и Лариса Ивановы, Анатолий и Татьяна Ивановы, Анатолий и Валентина Петерковы.

Каждой супружеской паре вручили медаль «50 лет совместной жизни», которую в Год семьи учредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и букеты цветов.

Ранее сообщалось, что 18 супружеских пар в Пскове получили медали в честь 50-летия совместной жизни. Фоторепортаж с мероприятия можно увидеть по ссылке.