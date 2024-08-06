Педагоги школы Себежского района прошли обучение на базе Артека

08:29, 06 августа 2024, ПАИ

Педагоги Идрицкой средней школы Себежского района приняли участие в обучении на базе международного детского лагеря «Артек», пишет газета «Призыв».

​

Команда в составе педагогов Идрицкой школы – директора Валентины Андреевой, заместителя директора по воспитательной работе Елены Сикорской и советника директора по воспитанию Светланы Силантьевой – представила Псковскую область в Артеке.

Педагоги из разных регионов обучались по программе повышения квалификации «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации».

Поездка была организована при содействии Ресурсного центра всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.