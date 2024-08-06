Педагоги школы Себежского района прошли обучение на базе Артека
Педагоги Идрицкой средней школы Себежского района приняли участие в обучении на базе международного детского лагеря «Артек», пишет газета «Призыв».
Команда в составе педагогов Идрицкой школы – директора Валентины Андреевой, заместителя директора по воспитательной работе Елены Сикорской и советника директора по воспитанию Светланы Силантьевой – представила Псковскую область в Артеке.
Педагоги из разных регионов обучались по программе повышения квалификации «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации».
Поездка была организована при содействии Ресурсного центра всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.
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