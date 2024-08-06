Карантин по бешенству отменили в Псковском районе
Карантин по бешенству отменили в деревне Перелазово Логозовской волости Псковского района. Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова об этом опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.
Помимо этого, карантин отменили на территории, которая прилегает к карантинному очагу.
Напомним, что с начала года в Псковской области было зарегистрировано три очага бешенства – в Себежском, Псковском и Новоржевском районах. А за последние 10 лет в регионе было выявлено почти 140 случаев бешенства.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 августа 2024
Ещё два муниципалитета получили дополнительную поддержку за лидерство в голосовании по программе ФКГС
06 августа 2024
Чем отличаются общественные помощники от членов Общественной палаты, объяснила Татьяна Кирилёнок