Карантин по бешенству отменили в Псковском районе

09:39, 06 августа 2024, ПАИ

Карантин по бешенству отменили в деревне Перелазово Логозовской волости Псковского района. Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова об этом опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Помимо этого, карантин отменили на территории, которая прилегает к карантинному очагу.

Напомним, что с начала года в Псковской области было зарегистрировано три очага бешенства – в Себежском, Псковском и Новоржевском районах. А за последние 10 лет в регионе было выявлено почти 140 случаев бешенства.