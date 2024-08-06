В Опочке обвиняемого в убийстве сожительницы заключили под стражу

10:31, 06 августа 2024, ПАИ

В Опочке обвиняемого в убийстве сожительницы заключили под стражу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). По версии следствия, 3 августа текущего года с 16:00 до 16:30 42-летний местный житель, находясь в квартире женщины, во время ссоры ударил её ножом в туловище, из-за чего она скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании мужчина возражал против заключения под стражу. Также установлено, что он уже был судим за подобное преступление и находится под административным надзором.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 октября текущего года включительно.