Четверо великолучан примут участие в чемпионате России по стрельбе из лука
Четверо великолучан примут участие в чемпионате России по стрельбе из лука, который пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации лёгкой атлетики.
Всего в соревнованиях поучаствуют около 300 спортсменов из 41 региона России. Псковскую область представят четыре блочных лучника Ника Снеткова, Александра Савенкова, Илья Силаев и Владимир Фазанов.
Напомним, что на международных соревнованиях «Невские стрелы» в индивидуальном мужском зачёте третье место занял Илья Силаев.
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