Четверо великолучан примут участие в чемпионате России по стрельбе из лука

12:17, 06 августа 2024, ПАИ

Четверо великолучан примут участие в чемпионате России по стрельбе из лука, который пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации лёгкой атлетики.

Всего в соревнованиях поучаствуют около 300 спортсменов из 41 региона России. Псковскую область представят четыре блочных лучника Ника Снеткова, Александра Савенкова, Илья Силаев и Владимир Фазанов.

Напомним, что на международных соревнованиях «Невские стрелы» в индивидуальном мужском зачёте третье место занял Илья Силаев.

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