Турцентр продолжают создавать на Талабах

12:18, 06 августа 2024, ПАИ

На Талабских островах продолжается ремонт в помещении будущего туристского центра, сообщает корреспондент ПАИ.

Уже произведена реконструкция входной двери, заменены внутренние двери, завершены работы по ремонту стен, по устройству санузла.



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»



Фото: газета «Псковская провинция»





«Хотим создать туристский информационный центр. После модернизации парка катеров поток туристов и паломников на Талабы увеличился. Путешественникам нужно место, где бы они смогли получить всю необходимую информацию. Здание под нужды центра присмотрели, работаем», – отмечала годом ранее глава Псковского района Наталья Фёдорова.

В 2024 году проект начал воплощаться. На острове Залита было подобрано здание, в котором и начался капремонт. Ранее о развитии Талабских островов глава муниципалитета рассказала в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».