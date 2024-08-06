Турцентр продолжают создавать на Талабах
На Талабских островах продолжается ремонт в помещении будущего туристского центра, сообщает корреспондент ПАИ.
Уже произведена реконструкция входной двери, заменены внутренние двери, завершены работы по ремонту стен, по устройству санузла.
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Фото: газета «Псковская провинция»
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Фото: газета «Псковская провинция»
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Фото: газета «Псковская провинция»
«Хотим создать туристский информационный центр. После модернизации парка катеров поток туристов и паломников на Талабы увеличился. Путешественникам нужно место, где бы они смогли получить всю необходимую информацию. Здание под нужды центра присмотрели, работаем», – отмечала годом ранее глава Псковского района Наталья Фёдорова.
В 2024 году проект начал воплощаться. На острове Залита было подобрано здание, в котором и начался капремонт. Ранее о развитии Талабских островов глава муниципалитета рассказала в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».
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