Вандалы разорвали баннеры у парка в Пушкинских Горах
Неизвестные испортили баннеры у парка в Пушкинских Горах, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.
«Не успели новые баннеры, расположенные возле парка «Лукоморье», порадовать наших жителей и гостей, которые с удовольствием знакомятся с размещённой на них информацией об истории нашего района, как их уже испортили, разрезав и разорвав», – рассказала она.
С установки баннеров прошло меньше месяца. Сотрудники администрации района собирали информацию ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков – 12 июля, а жители предоставляли фотографии, чтоб запечатлеть историю становления края, памятные места и события.
«Потрачены средства, время, и теперь придётся решать вопрос замены! Чем и кому могли помешать баннеры? Варварам, которые могут только крушить и гадить...» – заключила Оксана Филиппова.
Ранее неизвестные исцарапали свежевыкрашенные балки на пешеходном мосту в Опочке. Также вандалы выбили стёкла в Дедовичском ФАПе и сломали поликарбонатное покрытие входов подземного перехода в Великих Луках.