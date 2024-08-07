Вандалы разорвали баннеры у парка в Пушкинских Горах

08:22, 07 августа 2024, ПАИ

Неизвестные испортили баннеры у парка в Пушкинских Горах, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

«Не успели новые баннеры, расположенные возле парка «Лукоморье», порадовать наших жителей и гостей, которые с удовольствием знакомятся с размещённой на них информацией об истории нашего района, как их уже испортили, разрезав и разорвав», – рассказала она.

С установки баннеров прошло меньше месяца. Сотрудники администрации района собирали информацию ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков – 12 июля, а жители предоставляли фотографии, чтоб запечатлеть историю становления края, памятные места и события.

«Потрачены средства, время, и теперь придётся решать вопрос замены! Чем и кому могли помешать баннеры? Варварам, которые могут только крушить и гадить...» – заключила Оксана Филиппова.

Ранее неизвестные исцарапали свежевыкрашенные балки на пешеходном мосту в Опочке. Также вандалы выбили стёкла в Дедовичском ФАПе и сломали поликарбонатное покрытие входов подземного перехода в Великих Луках.