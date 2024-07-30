Очередные ошапурки испортили мост в Опочке
Неизвестные исцарапали свежевыкрашенные балки на пешеходном мосту в Опочке, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
«Сегодня утром жители города обнаружили, что свежевыкрашенные балки моста в центре города оказались расцарапанными. Кто-то решил вспомнить русский язык с математикой или потренироваться в граффити, тем самым повредив свежее покрытие», – отметили в администрации.
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