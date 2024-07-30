Очередные ошапурки испортили мост в Опочке

13:34, 30 июля 2024, ПАИ

Неизвестные исцарапали свежевыкрашенные балки на пешеходном мосту в Опочке, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

«Сегодня утром жители города обнаружили, что свежевыкрашенные балки моста в центре города оказались расцарапанными. Кто-то решил вспомнить русский язык с математикой или потренироваться в граффити, тем самым повредив свежее покрытие», – отметили в администрации.

Администрация округа призывает родителей провести беседу с детьми о бережном отношении к городскому имуществу.

Ранее неизвестные выбили стёкла в дедовичском ФАПе. Также вандалы сломали поликарбонатное покрытие входов подземного перехода в Великих Луках. Кроме того, подростки сломали новую скамейку в Печорах.