Неизвестные выбили стёкла в дедовичском ФАПе

12:12, 25 июля 2024, ПАИ

Неизвестные выбили стёкла в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Дубровка Дедовичского района, пишет газета «Коммуна».

«За свои действия они обязательно понесут ответственность», – отметили в газете.

Отмечается, что МО МВД России «Дедовичский» уже проводит проверку.

Ранее вандалы сломали поликарбонатное покрытие входов подземного перехода в Великих Луках. Кроме того, подростки сломали новую скамейку в Печорах.