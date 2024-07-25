Неизвестные выбили стёкла в дедовичском ФАПе
Неизвестные выбили стёкла в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Дубровка Дедовичского района, пишет газета «Коммуна».
«За свои действия они обязательно понесут ответственность», – отметили в газете.
Отмечается, что МО МВД России «Дедовичский» уже проводит проверку.
Ранее вандалы сломали поликарбонатное покрытие входов подземного перехода в Великих Луках. Кроме того, подростки сломали новую скамейку в Печорах.
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