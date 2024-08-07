30 уголовных дел возбудили псковские таможенники за полгода

12:05, 07 августа 2024, ПАИ

30 уголовных дел, 70% из которых в отношении конкретных лиц, возбудили псковские таможенники за первое полугодие 2024 года. Все уголовные дела находятся в производстве следственных органов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Треть уголовных дел была возбуждена при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ России и МВД России. Примером тесного взаимодействия с другими структурами является уголовное дело, возбужденное по статье 226.1 УК РФ. Напомним, что дело возбудили из-за незаконного ввоза через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ и взрывных устройств, спрятанных в иконах. «В рамках расследования двое подозреваемых были задержаны и в отношении них избрана мера пресечения – заключение под стражу», – рассказал заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок.

Всего за первое полугодие сотрудники ведомства изъяли из незаконного оборота более 20 килограммов наркотических средств.

Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года таможня возбудила более 4,4 тысячи дел об административных правонарушениях. Их количество выросло на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть от общего количества составляют административные дела в отношении физических лиц.

Также таможенный орган взыскал административных штрафов на сумму 55,4 миллиона рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 90% административных правонарушений приходится на нарушения в области таможенного дела. А 66% административных правонарушений являются значимыми и относятся к общественно опасным, уточнили в пресс-службе.