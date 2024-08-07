Новые контейнерные площадки появились в Новоржевском районе

12:04, 07 августа 2024, ПАИ

Новые контейнерные площадки появились в Новоржевском районе, пишет газета «Земля Новоржевская».

Три контейнерные площадки подрядчик оборудовал в Новоржеве, две – в деревне Жекупино Новоржевского района. Все работы выполнили досрочно, их общая стоимость составила 214 тысяч рублей, отметила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Ранее сообщалось, что устаревшие мусорные контейнеры в СНТ в Псковской области перестанут обслуживать, поскольку современная техника не имеет возможности работать с контейнерами старого типа.