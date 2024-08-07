Концерт фортепианной музыки пройдёт в честь Дня города Печоры

16:17, 07 августа 2024, ПАИ

Музей истории города Печоры приглашает на праздничное мероприятие к Дню города, пишет газета «Печорская правда».

9 августа в 17:00 для гостей и жителей региона пройдёт концерт фортепианной музыки «Подношение городу». Произведения эстрадной, классической и джазовой музыки прозвучат в исполнении пианисток Варвары Орлеанской и Софьи Мальцевой.

Вход на мероприятие свободный.