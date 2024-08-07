Моль-лобстера обнаружил грибник в лесу Псковской области
Гусеницу редкого насекомого обнаружил в лесу Псковской области грибник. Фотографией находки он поделился в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ходил сегодня по грибы, и ко мне прицепилась вот такая «белочка». Никогда не видел подобное даже на фотках. Кто знает, что за зверь?» – написал любитель тихой охоты.
В комментариях к публикации пояснили, что это гусеница вилохвоста букового – ночной бабочки из семейства хохлатки. Русское название она получила за «вилку», образованную двумя выростами, на заднем конце тела гусеницы. А вот на английском она будет называться омаровая моль или моль-лобстер за внешнее сходство личинки с членистоногим.
«Купались в детстве на карьере и в траве видели пару раз таких. Брызнуть ещё жижей может, как помню», – поделился пользователь группы.
Отметим, что в лесах региона можно встретить не только необычных насекомых, но и редкие грибы. Подробнее о грибных находках псковских любителей тихой охоты читайте в материале ПАИ.
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