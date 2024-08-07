Военкор Евгений Поддубный жив и находится в больнице с ожогами и травмой головы

23:16, 07 августа 2024, ПАИ

Военный корреспондент Евгений Поддубный находится в больнице с ожогами и травмой головы, пишет ТАСС со ссылкой на приёмную губернатора Курской области.

Сведения о том, что Поддубный жив, подтвердил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

«Женя жив, и дай бог ему долгой жизни назло врагам», – подчеркнул депутат в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ писали о том, что военкор погиб в Курской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в Курской области после обстрела.