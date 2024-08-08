Пострадавшего под Курском военкора Евгения Поддубного отправят на лечение в Москву

10:13, 08 августа 2024, ПАИ

Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший после обстрела в Курской области, будет отправлен на лечение в Москву. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Всего после обстрелов в Курской области пострадали девять человек. Все они по итогам обследований и телемедицинских консилиумов будут эвакуированы на лечение в Москву. «В настоящее время выполняется медицинская эвакуация силами Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП», – рассказал Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние журналиста Евгения Поддубного сейчас тяжёлое, но стабильное. Жизни журналиста ничего не угрожает.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил о переводе Евгения Поддубного в столичную клинику. «После того как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения», – написал он в своём Telegram-канале.

Ранее СМИ писали о том, что военкор погиб в Курской области. Позднее эту информацию опровергли.