Две новые площадки для ТКО появились в Кунье
Две новые площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов появились в Кунье, пишет газета «Пламя».
Мусорная площадка появилась на улице Первомайской. Когда здесь поставят контейнеры, то мешковой сбор мусора отменят, написали в издании. Также контейнерная площадка появилась на улице Советской – ранее здесь были установлены контейнеры, а сделать для них площадку получилось только сейчас, отметили в издании.
Ранее контейнерные площадки установили в Новоржевском районе.
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