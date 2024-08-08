Две новые площадки для ТКО появились в Кунье

11:56, 08 августа 2024, ПАИ

Две новые площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов появились в Кунье, пишет газета «Пламя».

Мусорная площадка появилась на улице Первомайской. Когда здесь поставят контейнеры, то мешковой сбор мусора отменят, написали в издании. Также контейнерная площадка появилась на улице Советской – ранее здесь были установлены контейнеры, а сделать для них площадку получилось только сейчас, отметили в издании.

Ранее контейнерные площадки установили в Новоржевском районе.