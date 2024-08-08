Три пешеходных моста построили в Кунье

12:04, 08 августа 2024, ПАИ

Новые пешеходные мосты через ручьи появились в Кунье, пишет газета «Пламя».

Мосты установили на улицах Речной, Октябрьской и Рабочей. Все мосты сделаны по заявкам, поступившим от жителей посёлка, отметила глава администрации Куньи Наталья Перевощикова.

На строительство мостов выделили деньги по «Народной программе», которая поддерживает инициативы, связанные с медициной, сельским хозяйством, образованием и повышением комфортности жизни на селе.

Ранее сообщалось, что шесть мостов после реконструкции планируют открыть в Псковской области в этом году.