Три пешеходных моста построили в Кунье
Новые пешеходные мосты через ручьи появились в Кунье, пишет газета «Пламя».
Мосты установили на улицах Речной, Октябрьской и Рабочей. Все мосты сделаны по заявкам, поступившим от жителей посёлка, отметила глава администрации Куньи Наталья Перевощикова.
На строительство мостов выделили деньги по «Народной программе», которая поддерживает инициативы, связанные с медициной, сельским хозяйством, образованием и повышением комфортности жизни на селе.
Ранее сообщалось, что шесть мостов после реконструкции планируют открыть в Псковской области в этом году.
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