Гардеробная и ролевые игры: как на самом деле родились пиздрики

12:11, 08 августа 2024, ПАИ

Оказывается, что от книги Спегальского до рубрики в известном аккаунте с роликами о Пскове – один шаг. В социальных сетях набирает популярность нашумевший ролик о пиздриках. И это вовсе не ругательство, как могли подумать некоторые пользователи в комментариях, а псковский диалектизм. Видеоролик был выпущен в рамках рубрики «Псковский словарик» в аккаунте Pskov.online. О создании креативной идеи и о том, как создаются ролики, рассказала маркетолог туроператора «Атмосфера путешествий» Любовь Петрова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

В большинстве случаев идеи для видеороликов рождаются на ходу, поделилась она.

Видео: аккаунт Pskov.online в Instagram*

«Например, у нас есть рубрика «Псковский словарик». Её я придумала, когда ехала в поезде ночью между Псковом и Москвой. Я читала маленькую книжечку Спегальского [архитектор, выдающийся реставратор Пскова Юрий Спегальский. – ПАИ] и увидела, что там много интересных терминов. Тогда я подумала, что, если сделать псковский словарик или, как называется это у нас, «говорим по-псковски», – рассказала Любовь Петрова.

Сама Любовь окончила филологический факультет ПсковГУ. «Мой муж диктор, и его голос как раз таки слышат в роликах. Я попросила его поддержать проект. Я сама пишу смешные сценки, чтобы погрузить человека в атмосферу нового слова. Мы стараемся рассказывать не как-то скучно, а с историей, придумываем ролевую модель», – подчеркнула она.

Звук для роликов муж с женой записывают в собственной гардеробной дома. «Так скажем в маленькой звукозаписывающей студии», – поделилась Любовь Петрова.

Ранее маркетолог рассказала, как рождаются идеи для роликов.

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