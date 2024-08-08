В Псковской области мужчина во дворе забил собаку топором

13:27, 08 августа 2024, ПАИ

В Невеле мужчина прямо во дворе многоквартирного дома забил свою собаку топором, сообщается в группе приюта «Невельские хвостики» в соцсети «ВКонтакте».

Владелица приюта рассказала, что сегодня поступило сообщение от местной жительницы об убийстве собаки. Как рассказала очевидица, её сосед прямо во дворе многоквартирного дома забил свою собаку топором. «У нас двухэтажка, живут в основном пенсионерки и сказать, что все были в шоке, – это ничего не сказать», – отметила женщина.

При этом, по её словам, мужчина никак не отреагировал на возмущение местных жителей. «Бедную собаку, чтобы она не умерла от голода, подкармливали кто чем мог, к ней все привыкли, всегда с просящими глазами...», – рассказала очевидица произошедшего.

Она добавила, что это не первый случай жестокости по отношению к животным в этом дворе. До собаки был покалечен кот, которого выходила одна из жительниц дома, а теперь он живёт в подъезде. «Соседи не без основания опасаются, что от этого психопата в следующий раз может прилететь топорищем кому-нибудь из нас», – заключила обратившаяся в приют женщина.

Отмечается также, что заявление в полицию уже написано. Напомним, ранее в Невельском районе нашли повешенные тела трёх собак.