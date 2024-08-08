Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковской области мужчина во дворе забил собаку топором

В Невеле мужчина прямо во дворе многоквартирного дома забил свою собаку топором, сообщается в группе приюта «Невельские хвостики» в соцсети «ВКонтакте».

Владелица приюта рассказала, что сегодня поступило сообщение от местной жительницы об убийстве собаки. Как рассказала очевидица, её сосед прямо во дворе многоквартирного дома забил свою собаку топором. «У нас двухэтажка, живут в основном пенсионерки и сказать, что все были в шоке, – это ничего не сказать», – отметила женщина.

При этом, по её словам, мужчина никак не отреагировал на возмущение местных жителей. «Бедную собаку, чтобы она не умерла от голода, подкармливали кто чем мог, к ней все привыкли, всегда с просящими глазами...», – рассказала очевидица произошедшего.

Она добавила, что это не первый случай жестокости по отношению к животным в этом дворе. До собаки был покалечен кот, которого выходила одна из жительниц дома, а теперь он живёт в подъезде. «Соседи не без основания опасаются, что от этого психопата в следующий раз может прилететь топорищем кому-нибудь из нас», – заключила обратившаяся в приют женщина.

Отмечается также, что заявление в полицию уже написано. Напомним, ранее в Невельском районе нашли повешенные тела трёх собак.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2024

В Псковской области мужчина во дворе забил собаку топором
08 августа 2024

Мошенники используют новую схему обмана для доступа к «Госуслугам» псковичей
08 августа 2024

75-летний пенсионер с деменцией пропал в Великих Луках
07 августа 2024

Пенсионерка пострадала в результате взрыва газа в частном доме в Невеле
07 августа 2024

Карьеры обнаружили на земельном участке сельхозназначения в Псковской области
07 августа 2024

Два миллиона рублей заплатит МВД за помощь в раскрытии похищения великолукских школьников в 2007 году
07 августа 2024

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Невельском районе
07 августа 2024

Псковичка три года притворялась сотрудницей банка, выманивая деньги у знакомой

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...