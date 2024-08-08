О подготовке Госархива Псковской области к 80-летию региона, секретах прошлого и силе истории – в интервью с Натальей Исаковой

18:51, 08 августа 2024, ПАИ

Архив – давно уже не тихое, дремлющее место, жизнь там бьёт ключом. В этом убедились ведущие программы «Оглавление» радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) Александр Машкарин и Максим Андреев в ходе интервью с директором Государственного архива Псковской области и членом Общественной палаты России от Псковской области Натальей Исаковой.

Главное событие

– Скоро 80 лет со дня образования Псковской области. В Telegram-канале архива появился первый ролик проекта, посвящённого этой дате. А что ещё будет в рамках проекта?

– Опираясь на документы до начала 1960-х годов, запланировали серию роликов о промышленных предприятиях, в том числе о псковском радиозаводе – есть уникальный альбом с его продукцией. Расскажем и о нашем голубом золоте – льне.

Главное событие, приуроченное к юбилею, – конференция «История архива и общества», уже 19-я по счёту. Она пройдёт на базе Псковского государственного университета 3-4 сентября и будет посвящена 80-летию полного освобождения Пскова и образованию Псковской области. Затронем темы Великой Отечественной войны, образования и истории нашего региона. И поскольку этот год объявлен Годом семьи, планируем доклады по данной теме, ведь архив и семейные истории взаимосвязаны.

Большой секрет

– К открытию конференции мы делаем ролик, где расскажем об образовании Псковской области и покажем один уникальный предмет. Пусть это пока будет загадкой.

– Архивы всё время держат что-то в тайне… Хорошо, а как рождаются ролики?

– Натыкаемся на какие-то интересные документы и факты, выписываем их, а потом развиваем в конкретной истории. Обычно сценарий готовит сотрудник, снимающийся в ролике, но есть и небольшая творческая группа.

– У вас, наверное, уже терабайт видеоархива. А есть видеоматериалы Псковской области первых лет?

– Если говорить о видеоархиве, то это двухтысячные годы. Но у нас хранится более полумиллиона «бумажных» дел по истории Псковской области с момента её образования. Есть и личные документы граждан. Более 150 человек передали нам на хранение около 20 000 дел. Документы по истории региона с конца 1950-х – начала 1960-х годов хранятся в архивах каждого муниципального образования.

– А как идёт оцифровка документов?

– Скажу так: в плановом порядке, это дело небыстрое. В нашем архиве миллион «бумажных» дел, люди 300 лет создавали эти документы. Сейчас завершаем оцифровку документов комиссии по расследованию злодеяний времён Великой Отечественной войны, размещаем в открытом доступе и на сайте «Без срока давности. Псковская область». Есть и свой сайт, который сейчас дорабатывается. Думаю, в следующем году мы его запустим в полном объёме.

– В соцсетях вылезают интересные фотографии послевоенного Пскова. А у вас есть неопубликованные снимки?

– Такие фотографии всегда есть, но опубликовать весь фотоархив нереально. Видовые снимки очень привлекают, мы узнаём, как было, и как сейчас строится город. Мне нравятся живые фотографии с людьми послевоенного времени 1960–1970-х годов в промышленности, сельском хозяйстве. Прекрасные свинарки с поросятами, трактористы с техникой, работники с продукцией предприятия.

– К примеру, у бабушки на чердаке нашли чемодан с кучей снимков. Такие чемоданы приносят?

– Да. В фондах есть альбомы с действительно уникальными фотографиями. Мы принимаем архивы людей, которые внесли определённый вклад в развитие региона. В читальном зале можно познакомиться с личными архивами Осипчика Бориса Александровича, председателя исполкома с 1962 по 1982 годы, Рыбакова Алексея Мироновича, который сначала был секретарём Великолукского горкома, а потом первым секретарем Псковского обкома КПСС, и Шматова Юрия Анисимовича, председателя Псковского областного Cобрания депутатов. Но нам интересен любой гражданин. Ведь история семьи – это и есть история страны. Поэтому берём практически всё.

Дневник на стол!

– Недавно открыл для себя ресурс «Прожито», где лежат оцифрованные дневниковые записи разных регионов и эпох. Есть в нашем архиве подобное?

– Дневников много, в том числе времён Великой Отечественной войны. Из последних, что нам передали, это дневники партизанского командира Майорова.

Есть архив Елены Николаевны Морозкиной [искусствовед, исследователь псковской архитектуры, реставратор, поэт – ПАИ]. Её записи более поздние, в том числе есть записки с планами на день. Это фактически дневники. Взять наш ежедневник – он же пестрит важными событиями жизни. Есть интересный дневник школьного отряда с фотографиями, картинками и записями, архив Великолукского дома пионеров.

Далёкое и близкое

– А много людей интересуется новейшим периодом истории?

– Очень много студентов занимаются исследовательской работой. А главный исследователь – профессор Анатолий Васильевич Филимонов, известнейший наш историк.

– Мы много знаем про губернский Псков благодаря его серии «Псков на старых открытках». Там детально расписано, где какой магазин находился, где кто жил. А сейчас начинаешь вспоминать: там магазин был рыбный, да нет, не рыбный, овощной. Всего 20–30 лет, а уже никто ничего не помнит. Мечтаю, что кто-то возьмётся за историю Пскова, начиная с 1990-х годов. И Псковская область, и Великие Луки, и Псков достойны такой книги.

– Согласна. Вот если захочется, например, «погулять» по послевоенному Пскову, надо взять прекрасную книгу Анатолия Васильевича «Поднятый из руин: послевоенное восстановление и развитие Пскова (1944 – начало 1950-х годов)», где описаны все стороны тогдашней жизни.

Ничто не забыто

– Многие псковские учреждения желают создать свой маленький музей. К вам обращаются за помощью?

– Сейчас избирательная комиссия нашей области и Псковской областной суд готовят издания о своей истории. Управление ФСБ хочет открыть музей. Сотрудники сами приходят в архив, делают запросы и занимаются в читальном зале, а мы помогаем в подборе материалов.

– Меня в студенческие годы ужасно занимало здание правительства Псковской области, где был Кадетский корпус. Я думал: интересно, в кабинете, где сидит вице-губернатор, что было? В историческом центре Пскова на табличках с названиями улиц написаны и старые. Хорошо бы на дверях современных кабинетов сделать что-то подобное.

– Идея интересная. Посмотрев открытые источники, можно прекрасно изучить историю этого здания конца XVIII века.

Зерно из Пскова

– В наш Музей оккупации регулярно приходят школьники, туристические группы. Проект востребован?

– Однажды ко мне после экскурсии подошёл мальчик и спросил: «А можно вернуться с родителями?». Посетительница из Иркутска рассказала: «Я ехала в поезде, мне посоветовали сходить в Музей оккупации». Когда люди возвращаются или рекомендуют, это дорогого стоит.

Национальный центр исторической памяти провёл сессию по реализации проекта «Без срока давности» в музейном пространстве. Наш музей был представлен как первый в Российской Федерации, посвящённый не только истории оккупации, но и геноциду населения области. У нас не просто музей, это научно-исследовательский центр. На его базе проходят просветительские мероприятия, мы представляем документы со студентами Псковского университета и с лабораторией изучения Второй мировой войны. Студенты пишут исследовательские работы на основе экспозиции.

Мы постоянно развиваемся, выставляя подлинные архивные документы. Сделали аудиогид с наушниками благодаря сотрудничеству с госмедиахолдингом Псковской области. Хорошее сотрудничество с ГТРК «Псков» – транслируем в музее их фильмы. На портале «Без срока давности. Псковская область» публикуем новые документы, касающиеся трагедии нашего населения.

– Зачем нужно признание геноцида?

– Когда суды признавали преступления, совершённые во время войны военными, юридически понятия геноцида не было. А геноцид – целенаправленное уничтожение определённых групп населения по каким-либо признакам – отличается от военного, оно наиболее серьёзное. Поэтому очень важен юридический факт признания преступлений именно геноцидом населения Псковской области, преднамеренным уничтожением. Недавно завершилась серия судебных процессов по фактам геноцида на всей территории Северо-Запада. А первое в России подобное судебное решение было вынесено в нашем регионе.

– Делегации из других городов приезжали перенимать ваш опыт. И это зерно. Оно из Пскова.

– Есть зерно из Пскова в Благовещенске – музейное пространство в их университете, по дизайну очень похожее на наш проект. Для архива создание постоянной экспозиции, как наш музей, – новая история, обычно есть выставочный зал для сменных экспозиций. Наш опыт активно используется, на недавнем совете архивных учреждений всего Северо-Запада коллеги высоко оценили нашу работу.

Пойдём в архив!

– Часто экскурсии приходят в архив? У вас тоже масса интересного.

– Приходят школьники, жители города по записи. Архив всегда рад всех приветствовать, мы готовы показать, как хранятся документы, в том числе особо ценные, XVIII-XIX веков. Рекомендуем приходить по пятницам, когда не работает читальный зал.

Будни и герои СВО

– Губернатор Саратовской области сказал, что в каждом муниципальном районе надо создать музей СВО. У вас уже есть такие документы?

– Мы заключили соглашение с фондом «Защитники Отечества» о передаче документов на хранение. Оно предполагает, что если участники СВО и их близкие захотят передать документы в Государственный архив, то будет оказано всяческое содействие. Пока у нас таких фондов нет, но я понимаю почему. Это очень личная, дорогая история. С воинами Великой Отечественной было точно так же, не передавали свои документы. Теперь мы работаем над проектом «Солдаты Победы», и узнать историю ряда участников Великой Отечественной войны проблематично.

Я постоянно говорю: архив – не закрытая дверь, всегда можно обратиться к своим документам. Зато здесь они точно сохранятся для будущих поколений. Естественно, материалы с СВО будут поступать, мы готовы к этой работе.

История объединяет

– В Общественной палате России есть с кем поговорить о популяризации истории?

– У нас сложился коллектив с коллегами из Российского исторического общества, ведём общие проекты. В Общественной палате постоянно обсуждается тематика сохранения исторической памяти. История больше объединяет людей, чем разъединяет.

Я работаю в комиссии по общественному контролю и рассмотрению обращений граждан и в комиссии по патриотическому воспитанию и патриотическим проектам. Всегда привожу с мероприятий Общественной палаты что-нибудь новое и применяю в своей работе здесь. А когда знаешь коллег из других регионов, есть возможность пригласить на свою площадку или получить совет.