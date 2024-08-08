Поездки в страны Юго-Восточной Азии подешевели для псковичей

17:26, 08 августа 2024, ПАИ

Наибольшее снижение цен на услуги в Псковской области с начала года по июнь наблюдалось на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (на 20,5%), сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В то же время из услуг больше всего выросли цены на полёт в салоне экономического класса самолёта (в 3,6 раза), поездку на отдых на Черноморское побережье России (на 85%), поездку на отдых в Египет (на 61,3%), поездку на отдых в Турцию (на 45,4%), пребывание в пансионате или доме отдыха (на 40%), проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (на 38%).

Из бытовых услуг значительнее других подорожали мойка легкового автомобиля (на 11,7%), установка пластиковых окон (на 11,1%), регулировка развала-схождения колёс легкового автомобиля (на 10%), изготовление фотографий для документов (на 9,7%).

В общем и целом потребительские цены на товары и услуги в Псковской области в июне 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года выросли на 3,6%, уточнили в пресс-службе.

Ранее Псковстат назвал самые подорожавшие и подешевевшие с начала года по июнь продукты в Псковской области.