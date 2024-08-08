Роскачество: Только 15% школьной формы соответствует требованиям ГОСТа

17:32, 08 августа 2024, ПАИ

Только 15% школьной формы соответствует проекту национального стандарта, сообщили в Роскачестве.

По результатам проверки 26 торговых марок формы выяснилось, что лишь 15% соответствует ГОСТу на эту категорию. Девять из них произведены в России, семь – в Китае, шесть в – Узбекистане, по одной – в Армении, Турции, Вьетнаме и Бангладеш. Также была выявлена форма, материал которой не соответствует составу, заявленному на маркировке.

Самой фальсифицированной категорией оказались брюки для мальчиков младшего школьного возраста, отметили специалисты Роскачества.

Форму проверяли на требования к показателям воздухопроницаемости, гигроскопичности, а также к физико-механическим показателям, уточнили в Роскачестве. Ранее стала известна стоимость школьного набора к новому учебному году. Подробнее читайте здесь.