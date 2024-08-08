На 14% вырос поток туристов в Псковскую область

18:35, 08 августа 2024, ПАИ

Более 260 тысяч туристов посетили Псковскую область за первое полугодие текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года, рассказал глава региона Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с председателем регионального комитета по туризму Мариной Егоровой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, в Псковской области увеличилось количество экскурсантов на 6%. Их количество за полгода составило более 950 тысяч человек.

В свою очередь Марина Егорова отметила, что в связи с этими данными важным шагом является развитие номерного фонда при поддержке президентского национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Так, в 2023 году появилось 105 новых номеров, а в этом году будет создано 186 новых номеров в модульных отелях. Это стало возможным благодаря субсидии в размере 249 миллионов рублей.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Марина Егорова обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов по размещению туристов.

Ранее сообщалось, что шесть модулей для отдыха туристов начали работу в Гдовском районе. В кемпинге «Велино» при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» уже принимают первых гостей.