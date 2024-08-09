Семь лет тюрьмы получил житель Пушкинских Гор за убийство знакомого из ревности

11:53, 09 августа 2024, ПАИ

Жителя Пушкинских Гор осудили за убийство знакомого из ревности, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 41-летний местный житель был в гостях у своего знакомого и распивал с ним алкоголь. Во время посиделок между ними завязался конфликт из-за девушки, с которой у гостя были романтические отношения. Во время ссоры он ударил хозяина квартиры ножом в область жизненно важных органов, из-за чего тот скончался на месте происшествия.

В судебном заседании пушкиногорец полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.