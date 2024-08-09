Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Борис Елкин: Каждый новый спортобъект в Пскове становится крайне востребованным

Каждый новый спортобъект, который появляется в городе, становится псковичами крайне востребованным, отметил глава Пскова Борис Елкин, комментируя корреспонденту ПАИ открытие нового ФОКОТа вблизи ул. Никольской.

Борис Елкин о новом ФОКОТЕ на Завеличье: Мы ожидаем высокую востребованность среди жителей. Фото: ПАИ

«Каждый спортивный объект важен для нашего города, потому что у нас много молодежи, которая желает заниматься спортом. Зачастую просто для них некогда и негде этим заниматься. Если вопрос времени можно решить, то конечно, наши обязательства – это делать спортивные объекты, чтобы людей посвящать в спортивный образ жизни», – подчеркнул глава города.

Он добавил, что на новом ФОКОТЕ есть спортивные площадки для занятия футболом, волейболом, баскетболом, трибуны для болельщиков, воркаут-площадка для разного уровня способностей и возраста и беговые дорожки для занятий легкой атлетикой.

«Мы ожидаем, что востребованность будет достаточно высокая, учитывая, что здесь близлежащие дома и Псковского района, и Пскова. Конечно, для всех это важно, чтобы можно было свободно заниматься. Сейчас будут заниматься организованные группы, но также могут приходить и обычные жители. Здесь есть видеонаблюдение, будет и охрана. В части безопасности мы уверены», – сказал Борис Елкин.

Также для спортсменов обустроены четыре раздевалки с подогревом.

«Точный график еще уточняется. Предварительно, с 9 до 22 можно будет посещать. Здесь и освещение есть, так что в темное время суток проблем не будет», – заключил глава города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2024

Умный спорт: на Никольской открылся новый ФОКОТ
09 августа 2024

ФК «Луки-Энергия» проведёт матч второго круга Кубка России 21 августа
09 августа 2024

Борис Елкин: Каждый новый спортобъект в Пскове становится крайне востребованным
09 августа 2024

ФОКОТ открыли на улице Никольской в Пскове
09 августа 2024

Чемпионат и первенство Псковской области по баскетболу 3x3 пройдут 10 августа
09 августа 2024

Восемь медалей завоевали псковские спортсмены на спортивном фестивале ВОИ
08 августа 2024

Ультрамарафон с забегом на 100 километров пройдёт в Псковской области
08 августа 2024

Стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросс наций»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...