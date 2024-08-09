Борис Елкин: Каждый новый спортобъект в Пскове становится крайне востребованным

12:53, 09 августа 2024, ПАИ

Каждый новый спортобъект, который появляется в городе, становится псковичами крайне востребованным, отметил глава Пскова Борис Елкин, комментируя корреспонденту ПАИ открытие нового ФОКОТа вблизи ул. Никольской.

«Каждый спортивный объект важен для нашего города, потому что у нас много молодежи, которая желает заниматься спортом. Зачастую просто для них некогда и негде этим заниматься. Если вопрос времени можно решить, то конечно, наши обязательства – это делать спортивные объекты, чтобы людей посвящать в спортивный образ жизни», – подчеркнул глава города.

Он добавил, что на новом ФОКОТЕ есть спортивные площадки для занятия футболом, волейболом, баскетболом, трибуны для болельщиков, воркаут-площадка для разного уровня способностей и возраста и беговые дорожки для занятий легкой атлетикой.

«Мы ожидаем, что востребованность будет достаточно высокая, учитывая, что здесь близлежащие дома и Псковского района, и Пскова. Конечно, для всех это важно, чтобы можно было свободно заниматься. Сейчас будут заниматься организованные группы, но также могут приходить и обычные жители. Здесь есть видеонаблюдение, будет и охрана. В части безопасности мы уверены», – сказал Борис Елкин.

Также для спортсменов обустроены четыре раздевалки с подогревом.

«Точный график еще уточняется. Предварительно, с 9 до 22 можно будет посещать. Здесь и освещение есть, так что в темное время суток проблем не будет», – заключил глава города.