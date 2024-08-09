Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы получат прибавку

15:16, 09 августа 2024, ПАИ

Закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1 200 рублей инвалидам первой группы и пенсионерам от 80 лет подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, исключением станут инвалиды с детства первой группы, к пенсии которых уже применяется ежемесячная выплата в связи с уходом за ними родителем или опекуном. В случае, если гражданин получает две пенсии, надбавка будет начисляться только к одной из них.

Средства будут направляться непосредственно пожилым людям и инвалидам, прибавка будет ежегодно индексироваться. Указанная выплата будет начисляться автоматически без необходимости подачи заявлений.

Ранее сообщалось, что более 17 миллионов рублей направят в Псковской области на поддержку малоимущих беременных женщин и кормящих матерей. Также сообщалось, что в регионе ввели новую меру поддержки к учебному году для нуждающихся многодетных семей.