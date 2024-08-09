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Общество

В Печорах в преддверии Дня города подведены итоги конкурса «Лучшая благоустроенная территория»

Подведены итоги конкурса «Лучшая благоустроенная территория» в преддверии Дня города Печоры. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Печорах подведены итоги конкурса «Лучшая благоустроенная территория» в преддверии Дня города. Фото здесь и далее: из соцсетей Валерия Зайцева

Напомним, День города Печоры отмечается 10 августа. Программа мероприятия опубликована по ссылке.

Определены победители в трёх номинациях. «Лучший двор многоквартирного дома» находится у МКД № 7 на улице Юбилейной в Печорах. Тема художественного замысла благоустройства территории – «Ну-ка, все вместе!», организатор – Тамара Пушкарева.

«Лучшей благоустроенной территорией» стало общественное пространство в деревне Пыжово. Выполнено силами ТОС «Лидер», организатор – Елена Быконя.

«Лучшее частное подворье» принадлежит Татьяне Градусовой. Это дом № 6 на улице Молодёжной в городе Печоры. Тема художественного замысла благоустройства территории – «Сад в японском стиле – сад воды и камней».

«Все участники конкурса будут отмечены благодарностями в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню города Печоры. От администрации округа наградим победителей сертификатами, которые они смогут использовать на реализацию своих будущих идей», – пообещал Валерий Зайцев.

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