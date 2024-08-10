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Валерий Зайцев поздравил печерян с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев поздравил жителей с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Днём города Печоры.

Валерий Зайцев. Фото: Андрей Степанов

«Этот день навсегда вписан в историю родного края. Эта священная дата – символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплочённости народа во имя победы и мира. Мы всегда будем помнить и чтить живых и павших героев, всех, кто отважно встал на пути врага, кто трудился в тылу, кто своим бессмертным примером вдохновляет современных воинов на подвиги и ратный труд во имя суверенитета России. Вечная память и вечный почёт героям войны и труда, не дожившим до нынешнего дня!» – написал Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Сегодня Печоры – город, сохранивший свою самобытность и уникальную красоту. С каждым годом он становится всё более современным и комфортным для жизни: создаются новые рабочие места, ремонтируются медучреждения и школы, благоустраиваются общественные пространства, отметил глава округа.

«Все эти изменения стали возможны благодаря искренне любящим родной край жителям, которые отдают свои силы, талант и знания ради его благополучия и процветания. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто принимает активное участие в общественной жизни города, а также приносит ему славу своими производственными, спортивными и творческими успехами. Вы – гордость нашего края!» – подчеркнул Валерий Зайцев.

День города – это радостный праздник, объединяющий всех, кто здесь родился или однажды связал с ним свою судьбу, заметил Валерий Зайцев. «Но какими бы разными мы ни были, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, неравнодушие к его будущему. Сегодня мы пишем историю Печор: какое наследство мы оставим потомкам, зависит только от нас. Желаю, чтобы каждый мог гордиться своим персональным вкладом в развитие округа и города. От всей души поздравляю коренных печерян, тех, кто приехал сюда и остался навсегда, всех, для кого город стал родным и любимым. Будьте счастливы, здоровы и благополучны! Мира и добра вашим семьям! С праздником, дорогие друзья! С Днём города!» – заключил глава округа.

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