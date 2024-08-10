В Петербурге идут репетиции международного молодёжного оркестра, который выступит на фестивале «Музыка на воде» в Пскове
В Санкт-Петербурге начались репетиции международного молодёжного оркестра, который выступит на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 16 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«В числе наставников – артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Участниками стали талантливые студенты-оркестранты Пётр Анисимов, Кейта Данилова, Наталья Клюкина, Наталья Анакина, Камила Цуман, Кирилл Лотарев. 14 августа оркестр выступит в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, а 16 августа – на фестивале «Музыка на воде» с оперными солистами Большого театра», – рассказали в пресс-службе ТКД.
Напомним, фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове с 16 по 17 августа. Подробнее читайте здесь.
«Музыка на воде» ежегодно, с 2020 года, собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.
В Петербурге идут репетиции международного молодёжного оркестра, который выступит на фестивале «Музыка на воде» в Пскове
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