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Культура

В Петербурге идут репетиции международного молодёжного оркестра, который выступит на фестивале «Музыка на воде» в Пскове

В Санкт-Петербурге начались репетиции международного молодёжного оркестра, который выступит на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 16 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В числе наставников – артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Участниками стали талантливые студенты-оркестранты Пётр Анисимов, Кейта Данилова, Наталья Клюкина, Наталья Анакина, Камила Цуман, Кирилл Лотарев. 14 августа оркестр выступит в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, а 16 августа – на фестивале «Музыка на воде» с оперными солистами Большого театра», – рассказали в пресс-службе ТКД.

Напомним, фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове с 16 по 17 августа. Подробнее читайте здесь.

«Музыка на воде» ежегодно, с 2020 года, собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в прошлом году, можно в сюжете на сайте ПАИ.

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