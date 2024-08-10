Более двух тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области

16:11, 10 августа 2024, ПАИ

2 037 человек обратились с укусами клещей в медицинские организации в Псковской области с начала сезона – с 19 марта этого года. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В частности, с 1 по 7 августа с укусами клещей к медикам обратились 39 человек, в том числе 15 детей. С начала сезона в лабораториях и медицинских организациях исследовали 1 492 клеща, в том числе снятых с пострадавших людей – 1 480.

В 2024 году зарегистрировали восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка. Также три случая клещевого вирусного энцефалита выявили у взрослых.

Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.