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Общество

Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе

Останки 28 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в деревне Поздноево Невельского муниципального округа, пишет газета «Невельский вестник».

  • Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе
    Фото: газета «Невельский вестник»

Останки красноармейцев обнаружили в ходе Международной молодёжной вахты памяти «Невельский фронт – Героям России». Имена бойцов установить не удалось.

В траурном митинге сегодня приняли участие ветераны, глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, представители поисковых отрядов, а также невельчане. В честь погибших бойцов прозвучал оружейный салют.

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