Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе

17:39, 10 августа 2024, ПАИ

Останки 28 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в деревне Поздноево Невельского муниципального округа, пишет газета «Невельский вестник».



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»













Останки красноармейцев обнаружили в ходе Международной молодёжной вахты памяти «Невельский фронт – Героям России». Имена бойцов установить не удалось.

В траурном митинге сегодня приняли участие ветераны, глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, представители поисковых отрядов, а также невельчане. В честь погибших бойцов прозвучал оружейный салют.