Останки 28 красноармейцев перезахоронили в Невельском округе
Останки 28 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в деревне Поздноево Невельского муниципального округа, пишет газета «Невельский вестник».
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
Останки красноармейцев обнаружили в ходе Международной молодёжной вахты памяти «Невельский фронт – Героям России». Имена бойцов установить не удалось.
В траурном митинге сегодня приняли участие ветераны, глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, представители поисковых отрядов, а также невельчане. В честь погибших бойцов прозвучал оружейный салют.
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