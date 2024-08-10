Ученики знаменитых балетных школ и академий России выступают в Пушкинских Горах

19:16, 10 августа 2024, ПАИ

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» продолжается в Пушкиногорье. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»







На сцене большого зала Научно-культурного центра Пушкинского заповедника выступают ученики знаменитых балетных школ и академий России. В программе – одноактный балет «Кукольный дом» на музыку композитора Йозефа Байера.

Кроме того, в малом зале прошёл кинопоказ двух фильмов о выдающихся легендах русского балета – Николае Боярчикове и Фёдоре Лопухове.

В рамках кинопоказа состоялась творческая встреча с бывшим солистом Пермского театра оперы и балета Геннадием Судаковым. Теперь он – монах Свято-Успенского Святогорского монастыря отец Каллиник. Он поделился своими воспоминаниями о Николае Боярчикове.

Ранее сообщалось, что в Пушкинских Горах для 47 учеников балетных школ России состоялся мастер-класс. Занятие провела прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Юлия Махалина.