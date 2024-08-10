Ученики знаменитых балетных школ и академий России выступают в Пушкинских Горах
Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» продолжается в Пушкиногорье. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
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Фото: газета «Пушкинский край»
На сцене большого зала Научно-культурного центра Пушкинского заповедника выступают ученики знаменитых балетных школ и академий России. В программе – одноактный балет «Кукольный дом» на музыку композитора Йозефа Байера.
Кроме того, в малом зале прошёл кинопоказ двух фильмов о выдающихся легендах русского балета – Николае Боярчикове и Фёдоре Лопухове.
В рамках кинопоказа состоялась творческая встреча с бывшим солистом Пермского театра оперы и балета Геннадием Судаковым. Теперь он – монах Свято-Успенского Святогорского монастыря отец Каллиник. Он поделился своими воспоминаниями о Николае Боярчикове.
Ранее сообщалось, что в Пушкинских Горах для 47 учеников балетных школ России состоялся мастер-класс. Занятие провела прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Юлия Махалина.
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