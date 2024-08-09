В Псковской области стартовала предвыборная агитация

20:07, 10 августа 2024, ПАИ

Предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов стартовала в Псковской области сегодня, 10 августа. С этого дня кандидаты получили право размещать информацию о своих программах в средствах массовой информации. Агитация завершится в 00:00 первого дня голосования, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

«Информационное освещение должно осуществляться объективно, достоверно и на принципах равенства кандидатов. Форму агитационного материала каждое избирательное объединение или кандидат определяют самостоятельно. Привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, незаконно», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.