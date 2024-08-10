Молодую семью и семьи долгожителей чествовали в День города в Печорах

21:26, 10 августа 2024, ПАИ

Молодую семью и семьи долгожителей поздравили в День города в Печорах сегодня, 10 августа. Об этом пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»







На праздновании Дня города Печоры бурными аплодисментами присутствующие поздравили золотых юбиляров – Галину и Геннадия Агрономовых и Надежду и Анатолия Васюковых. Эти пары прожили вместе 50 лет. Им вручили региональные медали «50 лет совместной жизни».

Кроме того, поздравили молодожёнов. Иван и Валерия Кера вчера создали новую семью.

Ранее сообщалось, что ярмарка ремёсел прошла в Печорах в честь Дня города.