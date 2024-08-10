Молодую семью и семьи долгожителей чествовали в День города в Печорах
Молодую семью и семьи долгожителей поздравили в День города в Печорах сегодня, 10 августа. Об этом пишет газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
На праздновании Дня города Печоры бурными аплодисментами присутствующие поздравили золотых юбиляров – Галину и Геннадия Агрономовых и Надежду и Анатолия Васюковых. Эти пары прожили вместе 50 лет. Им вручили региональные медали «50 лет совместной жизни».
Кроме того, поздравили молодожёнов. Иван и Валерия Кера вчера создали новую семью.
Ранее сообщалось, что ярмарка ремёсел прошла в Печорах в честь Дня города.
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